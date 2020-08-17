عزيز الشافعي يروج لأغنيته مع محمد نور "جاني في ملعبي"

روج الملحن عزيز الشافعي لأغنيته الجديدة التي تعاون خلالها مع المطرب محمد نور بنشر "برومو" الفيديو كليب عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك".

وعلق "الشافعي" على مقطع الفيديو، قائلًا: "جديدي مع محمد نور جاني في ملعبي كلماتي وألحاني وتوزيع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة".

وطرح الفنان محمد نور، أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، عبر يوتيوب، حيث تعاون فيها مع إسلام ساسو، موزع أغنية "بنت الجيران".

وتقول كلمات الأغنية: "جاني في ملعبي.. جميل والنبي عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى قمر من السما.. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم إيه ده جايلي أنا".