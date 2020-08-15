عزيز الشافعي: لن أغني للزمالك في هذه الفترة.. "أركز في مناطق أخرى"

قال المطرب والمؤلف والملحن عزيز الشافعي، إنه غناءه لنادي الزمالك يمثل له شيئًا كبيرًا جدًا، حيث أنه من داعمي الفارس الأبيض.

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع قصواء"، الذي يعرض عبر شاشة "TEN": "قدمت ألبوم كامل للزمالك في احتفالية المئوية، لكنني لم أقدم هذا النوع من الأغاني خلال هذه الفترة، لأنني أركز على مناطق أخرى".

وحول المنافسة المحتدمة بين ناديي الأهلي والزمالك في سوق الانتقالات للحصول على عدد من اللاعبين المميزين، أكد الشافعي أن هذا الأمر موجود في العالم كله، إذ تتربص الجماهير بالأخطاء التي ترتكبها الأندية المنافسة.

وتابع: "لما جمهور الزمالك لاحظ إن اللاعبين بيمشوا من الأهلي بشكل غير مسبوق علقوا عليه، ولما الزمالك بيحصل فيه مشكلة جمهور الأهلي بيعلق بنفس الطريقة، ودي حاجة موجودة بين أرسنال وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، هو موضوع مش صحي، بس ده اللي بيحصل من ساعة ما تم اختراع الكرة".