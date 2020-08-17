عقوبات تنتظر مصحح درجات "سلمى" بينها "خصم 3 أيام"

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حال ثبوت تقصير أي مصحح أو مقدر درجات لطلاب الثانوية العامة، يجري إخطاره بالعقوبة المطبقة عليه من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.

وأضاف، أن من يثبت خطأه يواجه عقوبة من ثلاثة، الحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، أو توقيع جزاء عليه يصل لخصم ثلاثة أيام من راتبه الشهري – مرة واحدة فقط -، والثالثة اقتطاع جزء من مكافأة الامتحانات يجري تقديره من خلال الشؤون القانونية التي تقوم بالتحقيق في الأمر

وأثار حصول الطالبة سلمى حاتم بالصف الثالث الثانوي، على 35 درجة زيادة في تظلم مادة اللغة العربية، حالة من الجدل على صفحات التعليم عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث أكد عدد كبير من أولياء الأمور تعرض أبنائهم الطلاب للظلم في تصحيح بعض المواد، منددين بظهور نتائج تظلمهم بـ"لا يوجد زيادة"، ومؤكدين تعرضهم للظلم خلال التصحيح.