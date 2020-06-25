وزيرا الطيران والرياضة يجتمعان لمناقشة تجهيزات كأس العالم لكرة اليد

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمكتبه بمقر وزارة الطيران المدني لمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومساعدة الطيار حسن منير.

تناول اللقاء آليات التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدني للإعداد الجيد للبطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد وجميع الوزرات المعنية من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر أمام العالم، حيث تم مناقشة كل التفاصيل الخاصة بالفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة في البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر، وكذا مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمي للبطولة.

من جانبه أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة تشارك دائما في تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر ولا تدخر الجهد في تقديم كل سبل الدعم لضيوف مصر، مؤكدا على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال جميع الفرق والبعثات الرياضية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الحجر الصحي.

وأضاف منار، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات الخاصة لضيوف مصر وتكوين فرق عمل على أعلى مستوى من المهارة والحرفية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر في يسر وسهولة وأكثر أمانا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاونا مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كل الضوابط الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير.

وأثنى صبحي على حرص وزارة الطيران الدائم على دعم البطولات الرياضية وتقديم سبل الدعم والرعاية لها، مشيرا إلى أن تنظيم جمهورية مصر العربية لهذه البطولة يؤكد قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وذلك لما تمتلكه مصر من كوادر ذات خبرة عاليه في مثل هذه الأحداث الهامة، مشيدا بالدور الوطني الكبير الذي يؤديه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحرصه على المتابعة والتنسيق المستمر مع الوزارة بما يرفع من شأن منظومة كرة اليد المصرية ووضعها دائما على منصات التتويج العالمية.