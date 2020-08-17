رئيس التحرير

محمود مسلم

حفتر يناقش الأوضاع الإنسانية مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كتب:

أ ش أ
07:46 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
حفتر

حفتر

ناقش القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له الأوضاع الإنسانية التي تمر بها ليبيا.

وقالت القيادة العامة في بيان أوردته بوابة الوسط الاخبارية الليبية - إن اللقاء ناقش الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد وبعض المناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والميليشيات التابعة للغزو التركي.

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بمكتب المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، ناقش أيضا سبل التعاون الإنساني وما يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأوضاع الراهنة للبلاد.

اقرأ المزيد:

حفتر يجتمع بقيادات الجيش الليبي لبحث التطورات العسكرية

حفتر متوعدا تركيا: ليبيا لن تكون فريسة سهلة في وجه الغزاة

حفتر ورئيس الاتحاد الإفريقي يبحثان إرسال تركيا لمرتزقة وإرهابيين لليبيا

الجيش الليبي ينفي عقد اجتماع بين المشير حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى

الجيش الليبي: مباحثات إيجابية بين حفتر والأمين العام للأمم المتحدة

حفتر: لن نتوقف حتى تحرير كامل تراب الوطن الليبي من الغزاة الأتراك