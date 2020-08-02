حفتر متوعدا تركيا: ليبيا لن تكون فريسة سهلة في وجه الغزاة

تّعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالتصدي للغزو التركي على الأراضي الليبية، موضحًا أن الدولة الليبية لن ترضى بالاستعمار التركي الذي دمر ليبيا لأكثر من 300 عام من تاريخها، مؤكدًا في الوقت ذاته على العمل وبذل قصارى جهده للقضاء تمامًا على الغزاة الأتراك، وأن ليبيا لن تكون سهلة في وجه هؤلاء الغزاة.

وأضاف "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن ليبيا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب، مستطردًا: "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخري والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".

وفي تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، وأوضح القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن الرئيس التركي أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، وسنواجهه بالرصاص، مشيراً إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا، متعهداً بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.