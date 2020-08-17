اللجنة العلمية: سيطرنا على فيروس كورونا لكن لم ننتصر عليه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الحالي بالنسبة لفيروس كورونا هو التفاؤل الحذر، مشيرًا إلى أنه يجرى تحديث بروتوكولات العلاج ودراسة العيوب والعمل على تفاديها.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "سيطرنا على المرض لكن لم ننتصر عليه، ومستعدون لكل السيناريوهات وندرب أطباءنا على التعامل مع المرض، وسننظم مؤتمرًا لتدريب كل الأطباء على كل الجديد في هذا الوباء".

وتابع: "الحديث عن الموجة الثانية هي توقعات قد تصيب وقد لا تصيب، ولكي نسيطر على المرض يجب وجود الوعي المجتمعي والسيطرة على كل ما هو داخل مصر، وسرعة انتشار المرض بدأت وحدته بدأت تقل، وفي أي لحظة قد يحدث تحور في الفيروس، ومن ثم يجب أن نحذر".

وأوضح، أن مصر لن تستقبل أي مسافر دون إجراء المسحة، مشددًا في نفس الوقت على أهمية الفحص المبكر للسيطرة على المرض.