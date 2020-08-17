رئيس التحرير

محمود مسلم

اللجنة العلمية: سيطرنا على فيروس كورونا لكن لم ننتصر عليه

حسام حسني: توقعات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا قد تصيب

كتب:

شريف سليمان
07:46 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الدكتور حسام حسني

الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الحالي بالنسبة لفيروس كورونا هو التفاؤل الحذر، مشيرًا إلى أنه يجرى تحديث بروتوكولات العلاج ودراسة العيوب والعمل على تفاديها.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "سيطرنا على المرض لكن لم ننتصر عليه، ومستعدون لكل السيناريوهات وندرب أطباءنا على التعامل مع المرض، وسننظم مؤتمرًا لتدريب كل الأطباء على كل الجديد في هذا الوباء".

وتابع: "الحديث عن الموجة الثانية هي توقعات قد تصيب وقد لا تصيب، ولكي نسيطر على المرض يجب وجود الوعي المجتمعي والسيطرة على كل ما هو داخل مصر، وسرعة انتشار المرض بدأت وحدته بدأت تقل، وفي أي لحظة قد يحدث تحور في الفيروس، ومن ثم يجب أن نحذر".

وأوضح، أن مصر لن تستقبل أي مسافر دون إجراء المسحة، مشددًا في نفس الوقت على أهمية الفحص المبكر للسيطرة على المرض.

اقرأ المزيد:

حسام حسني: "فيه أدوية مصرية ضد كورونا تحت الدراسة"

حسام حسني: نتائج العلاج بالبلازما مبشرة.. وأرقام الوفيات بدأت تتحسن

حسام حسني: متوقعون استغراق وقت أطول حتى الوصول إلى لقاح لكورونا

في عيد ميلاده الـ52.. بلاي ليست لأغاني حسام حسني: "كل البنات بتحبك"

على طريقة حسام حسني.. تركي آل شيخ ينشر صور لشبيهيه: "كل البنات بتحبك"

حسام حسني و"الكحلاوي" يدليان بصوتيهما في انتخابات "الموسيقيين"

المخرج حسام الحسيني يُطمئن محبي تامر حسني: غادر المستشفى لمنزله

بلاي ليست| حسام حسني.. أيقونة التسعينيات

"عٌرضت على محمد محيي ورفضها".. قصة أغنية "لولاش" وبداية حسام حسني