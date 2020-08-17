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محمود مسلم

أستاذ بأكاديمية الشرطة عن سبب مد فترة التقديم لخريجي الحقوق: لتقليل التزاحم

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محمود البدوي
07:41 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
أكاديمية الشرطة .. صورة أرشيفية

أكاديمية الشرطة .. صورة أرشيفية

قال اللواء شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إنه للعام الثاني على التوالي يتم قبول حملة ليسانس الحقوق ويحصلون على تدريبات متنوعة خلال عامي الدراسة بجانب مهارات وعلوم شرطية، وما يحصل عليه طالب كلية الشرطة في 4 سنوات يحصل عليه خريجو الحقوق في عامين.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن حامل ليسانس الحقوق الذي ينهي الدراسة بأكاديمية الشرطة يتخرج ليعمل ملازم أول، والحالة العامة تؤكد الحاجة إلى دعم العنصر البشري خاصة في فئة الضباط نظرا للتوسع الكبير مثل العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إلى أن مد فترة التقدم حتى 17 سبتمبر المقبل جاء لأسباب أهمها تقليل التزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فضلًا عن تأخر بعض الكليات في منح النتيجة للطلبة.

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