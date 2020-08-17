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"التعليم" تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2020

كتب:

الوطن
11:34 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2020/job/AppTechnology.pdf.

 

 

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