"التعليم" تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2020/job/AppTechnology.pdf.