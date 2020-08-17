فرقة أسوان للفنون الشعبية تقدم عرضها الثالث في مطروح.. صور

أعلن محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح، عن العرض الثالث لفرقة أسوان للفنون الشعبيةعلى المسرح المتنقل بقصر ثقافة مرسى مطروح.

وقال "حمدى" في تصريحات صحفية، اليوم، إن عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية تأتى فى إطار تنفيذ برنامج إبداعات الفنون لصيف 2020 بفرع ثقافة مطروح.

وأضاف أن فرع ثقافة مرسى مطروح يجرى يوميا استعراضات لفرق الفنون الشعبية كفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية، أو فرقة من الفرق التى تستضيفها مطروح طبقا للخطة التى وضعها الفرع لتنفيذ أنشطة فنية وثقافية متنوعة خلال موسم الصيف.