رئيس التحرير

محمود مسلم

تحصيل 443 مليون جنيه من المصالحات في مخالفات البناء بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:57 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
جانب من تلقي طلبات المصالحات

جانب من تلقي طلبات المصالحات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها.

وكشف محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 118 ألفاً و118 طلبًا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 443 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصه لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار اليوم استقبال طلبات التصالح من المواطنين، منعًا للازدحام وحفاظًا على سلامتهم وتحقيق الصالح العام، وأهابت محافظة المنوفية بالمواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% من قيمة المخالفة كجدية التصالح، بسرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

اقرأ المزيد:

محافظة المنوفية تُقرر إزالة منزل مجاور لعقار قرية شنوان المنكوب

محافظة المنوفية تنعى "العصار": كان نموذجا للتفاني والإخلاص في العمل

إصابة مدير إدارة التدخل السريع بديوان محافظة المنوفية بفيروس كورونا

بنكا مصر والأهلي يدعمان محافظة المنوفية بـ135 مليون جنيه لرفع كفاءة المناطق العشوائية

محافظة المنوفية: بدأنا مرحلة الهبوط في إصابات كورونا

لجنة متابعة مستشفيات محافظة المنوفية تتابع حميات وصدر منوف

عاجل.. إصابة سكرتير عام محافظة المنوفية بفيروس كورونا

متحدث محافظة المنوفية يكشف تفاصيل إحالة 3 أشخاص للنيابة بسبب زفاف

بالأسماء.. 15 مستشفى لعزل مصابي كورونا في محافظة المنوفية

تفاصيل فرض محافظة المنوفية ارتداء الكمامة على الموظفين والمواطنين