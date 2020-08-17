تحصيل 443 مليون جنيه من المصالحات في مخالفات البناء بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها.

وكشف محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 118 ألفاً و118 طلبًا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 443 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصه لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار اليوم استقبال طلبات التصالح من المواطنين، منعًا للازدحام وحفاظًا على سلامتهم وتحقيق الصالح العام، وأهابت محافظة المنوفية بالمواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% من قيمة المخالفة كجدية التصالح، بسرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم.