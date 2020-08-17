نيكول سابا تعليقا على انتشار كورونا بلبنان: لازم البلد يتسكر برا وجوا

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بالفترة الأخيرة، مطالبة بالإغلاق الكامل داخل لبنان.

وكانت كتبت "نيكول" تغريدة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "لازم البلد يتسكّر برّاً وجوّاً وأرضاً والا ما حدا رح يزمط من كورونا وكلّو رح ينلقح!!".

وتعرضت المطربة نيكول سابا لحالة من الاكتئاب بعد تفجيرات لبنان التي راح ضحيتها المئات، وكتبت عبر صفحتها على "تويتر": "اكتئاب".

كما نشرت "نيكول" بوست تنعي فيه ضحايا تفجيرات لبنان قائلة "شباب متل الورد، الله يطمن قلب اهاليهن عليه، شو هالقهر هيدا مش مسموح يلي عم يصير مش مسموح!! الله ينتقم من يلي كان السبب، ولك المشنقة قليلة عليهن!!".