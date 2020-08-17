وزير الأوقاف: تسجيل 37 وقفا جديدا.. و800 مليون جنيه لتحسين أوضاع الأئمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ثقة المواطنين بدأت تُبنى من جديد فى مؤسسات الدولة، وهو ما تجلى في تسجيل 37 وقفًا جديدًا، لافتًا إلى إنفاق نحو 800 مليون جنيه سنويًا لتحسين أوضاع الأئمة، وإطلاق مشروعات استثمارية واجتماعية.

ولفت "جمعة" إلى أن مشروع صكوك الأضاحى حقق فى أول عام نحو 32 مليون جنيه، ورغم أزمة كورونا هذا العام جمعت الوزارة 114 مليون جنيه خلال شهر تقريبًا، مضيفًا: "الآن هناك 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين".

وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن نصيب هيئة الأوقاف كان لا يفي بمرتبات العاملين بالهيئة وكان أقل من 400 مليون جنيه سنوي، أما هذا العام فقد حققت الهيئة 1.5 مليار جنيه صافي أرباح واستثمارات، قائلًا: "حصة الهيئة كافية، وحققت فائض 13 مليون جنيه، وتم توجيه 50 مليون جنيه للعمالة المنتظمة، و100 مليون جنيه للسكن بالوجه القبلى، وهناك أبعاد اجتماعية مثل تسليم 4920 شقة إسكان اجتماعي".

ولفت إلى أكاديمية الأوقاف التي تعمل على تأهيل الدعاة، ولا توجد أي مؤسسة بحجمها فى العالم كله، قائلًا "لدينا مشروع رؤية للفكر المستنير، وهناك 50 ألف نسخة تم بيعها فى قضايا التجديد".