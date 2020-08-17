جمعة: استمرار تلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الباب ما زال مفتوحًا أمام تلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف.

وقال الوزير "ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقًا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح، وبنفتحه تانى وتالت ورابع وخامس لأي حد جاد، ولو قادر تشترى تمليك تعالى اشترى الأرض بالتقسيط، أي حد هيشترى على 3 سنوات هيدفع 50% مقدم دون أي فوائد".