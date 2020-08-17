محمد نور يشكر فريق عمل كليب "جاني في ملعبي"

وجه المطرب محمد نور الشكر إلى فريق عمل كليبه الجديد "جاني في ملعبي"، على ما بذلوه من جهد خلال العمل.

وكتب نور عبر تويتر "سعيد جدا بالتعاون الأول مع شركة على أعلى مستوى من الحرفية، شرف لأي مطرب الانضمام لشركة كبيرة أبدعت المخرجة بتول عرفة، وكل طاقم العمل، إن شاء الله بالنجاح وفي انتظار رأيكم".

وردت مخرجة الكليب بتول عرفة، قائلة: "شكراً جداً يا نور أنا اللي مبسوطة إني اشتغلت معاك".

وطرح الفنان محمد نور، أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، عبر يوتيوب، حيث تعاون فيها مع إسلام ساسو موزع أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.

"جاني في ملعبي"، غناء محمد نور، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.