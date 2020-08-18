مليون جنيه لدعم زواج 100 فتاة يتيمة بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، الاثنين، رصدها مبلغ مليون جنيه، لدعم إتمام زواج "100" فتاة يتيمة، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة، بالقرى الأكثر احتياجًا، بمحافظة المنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه، لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات، في بناء حياة جديدة.

وأشار شعبان، إلى أن الأورمان فى رصدها لمبلغ المليون جنيه، لإتمام زفاف 100 فتاة يتيمة بمحافظة المنيا، ستعمل بواقع إتمام زفاف 20 فتاة يتيمة شهريًا حتى نهاية 2020.

وأوضح شعبان، أن المشروع الخيرى الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات، بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بجميع مراكز محافظة المنيا، (أبو قرقاص– بني مزار– ديرمواس– سمالوط– العدوة– مطاى– مغاغة – ملوى – المنيا)، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، المنتشرة فى انحاء المحافظة، وأنه ونظرًا للظروف الحالية، يتم تسليم الشيكات عن طريق مكتب محافظ المنيا.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساعدت زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.