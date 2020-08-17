حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية بمغاغة

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح محمد سيد ليلة رئيس المركز، أنه خلال الحملات، تم تنفيذ 650 إزالة إدارية، وتحرير 20 محضر مخالفة تعد على حرم الطريق، كما تم تحرير 4 محاضر نظافة، بالإضافة لتوقيع غرامات فورية على المخالفين، مشيراً على تكثيف جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، والعمل على خلق سيولة مرورية.