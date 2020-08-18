"قومي المرأة": استمرار استخراج بطاقات رقم قومي مجانية للسيدات بالمنيا

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، استمرار حملات استخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو تجديدها بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات في قرى المحافظة.

وتمكن المجلس برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع، من عمل 400 استمارة جديدة بقريتي الجزائر والتوفيقية بمركز سمالوط، تحت إشراف أمانى تامر عضو المجلس، وكذلك 115 إستمارة بقرية صفانية مركز العدوة بإشراف نادي وديع ووردة وزير عضوا المجلس، وتصوير 200 سيدة وفتاة بقرية عزبة أيوب، و200 أخريات بقرية أولاد مرجان، و200 بقرية الحاج قنديل و150 بقرية العمارية الشرقية بمركز ديرمواس، تحت إشراف جيهان جميل عضو المجلس والمقرر المناوب.

ذكر بيان صادر عن فرع المجلس بالمنيا، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تمكين السيدات من ممارسة حقوقهن في شتى المجالات، بالتعاون مع رؤساء القرى، والسجل المدني لتيسير إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي، بداية من جمع الأوراق الثبوتية، ومرورا بانتقال عربة التصوير إلى القرية حتى تسليم البطاقات دون معاناة.