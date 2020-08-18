أرشفة إلكترونية وتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية بمحلية المنيا

وجه العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بإعادة هيكلة العمل داخل الإدارات، والتغلب على أي معوقات أو سلوكيات غير مقبولة.

وأكد رئيس المدينة خلال اجتماعه بالمهندسين العاملين بالإدارة الهندسية والأحياء، على أهمية تلافي أي ملاحظات سلبية من شأنها إعاقة العمل، وإعادة النظر في إعادة مركزية إصدار التراخيص، لتكون من الإدارة الهندسية بدلا من الأحياء والقرى، مع إعداد خطة مستقبلية للعمل داخل الإدارة والالتزام بأخلاقيات ومعايير المهنة، التي يجب أن لا تتعارض مع المصلحة العامة.

وشدد على اتخاذ اللازم، والحزم ضد من يخالف التعليمات واللوائح والنظم، ويجب أن يكون الجميع أمثلة تحتذى بها، لصالح العمل ولضمان انتظامه حدد رئيس المدينة مركبات وأيام بعينها للمرور وعمل المعينات اللازمة من قبل المهندسين.

وأكد رئيس المدينة، على أرشفة أعمال الإدارة الهندسية إليكترونيا، لضمان سرعة وسلامة البيانات المطلوبة، وسهولة الوصول إليها، وقال إنه في ظل منظومة التحول الرقمي، لابد من تفعيل منظومة المعلومات الجغرافية، لتكون الوحدة المحليه للمنيا من المراكز السباقة بالمحافظة.