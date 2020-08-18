"صحة مطروح" تنظم ورشة عمل لمكافحة العدوى في عزل النجيلة

نظمت مديرية الصحة بمطروح، ورشة عمل فى مستشفى النجيلة للعزل، حول مكافحة العدوى لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.

وكلف الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزاره الصحة بمطروح، الدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بالمرور على مستشفى النجيلة، وتنظيم ورشة عمل حول مكافحة العدوى، ومتابعة تطبيقها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وذلك للتأكد من التزام العاملين بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بجانب التدريب على رأس العمل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة، للإجراءات بشكل صحيح، والتخلص منها بشكل صحيح وتطهير بيئة العمل بشكل مستمر.