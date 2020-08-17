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محمود مسلم

غلق مقهيين يقدمان الشيشة وأكواب زجاجية في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
11:56 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الحملة

الحملة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط بإشراف المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة، حملة انضباطية مكبرة بأحياء قطاع شمال مدينة دمياط بالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمرور على المقاهي لمراجعة مدي توافر التدابير الاحترازية الوقائية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتقديم الشيشة لرواد المقهى، بالمخالفة لقرارات دولة رئيس  الوزراء، فضلاً عن التحفظ علي المضبوطات من شيش وأكواب زجاجية وألعاب طاولة ودومينو.

 

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