رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع شويكار: أحن فنانة اشتغلت معاها

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها كانت تحب الفنانة شويكار جدًا، وأنه كانت هناك علاقة صداقة قوية بين فؤاد المهندس وشويكار ووالدها فريد شوقي.

وذكرت "رانيا" أنها عملت مع الفنانة الراحلة في مسلسل لعبت فيه دور حماتها، لكن بالرغم من ذلك كانت "أحن وأجمل فنانة عملت معها"، مشيرة إلى أنها حزنت كثيرًا عندما سمعت خبر وفاتها.

وأضافت "رانيا" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنها تعشق ذكرياتها مع والدها، وانها تعلمت منه مفهوم الأسرة والترابط الأسري، معقبة: "بابا كان بيتوتي".

قائلة: "بابا كان فريد بجد كأب وكممثل وكإنسان"، لافتة إلى أن أساس أي بيت هو الأم لانها تكون بمثابة "رمانة الميزان لكل شيء".