خبراء عن الحد من تسرب "البترول": مسارات للشاحنات.. وكشف دوري على السائقين

عدد من النصائح وجهها خبراء حماية مدنية لتجنب أى آثار كارثية قد تترتب على تسرب مواد بترولية على طرق سير السيارات، فيقول اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بمحافظة القاهرة سابقاً، إن الإهمال يعد سبباً رئيسياً فى حدوث العديد من تلك الحوادث: «فيه بعض الشركات بتهمل عمل صيانة دورية للمركبات التى تحمل تلك المواد، ما قد يتسبب فى حدوث العديد من الكوارث».

ولتقليل تلك النوعية من الحوادث ينصح مدير الحماية المدنية السابق الشركات بعمل صيانة دورية يشرف عليها بعض الجهات الحكومية، كما يجب أيضاً وضع شروط قاسية عند اختيار السائقين: «ما يكونش متهور، لا يتناول مواد كحولية أو مخدرة»، يشدد «عبدالقادر» على ضرورة عقد لقاءات دورية وتوعية سائقى النقل بخطورة ما تحمله مركباتهم، إلى جانب التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل الطرق: «ما يكونش فيه انهيار فى الطريق قد يعيق حركة الشاحنات، ويكون بعيد عن الكثافة السكانية». يوضح مدير الحماية المدنية السابق أن هناك أنواعاً عديدة للتسرب، منها الانسكاب البطىء وهذا النوع ليس بالخطورة الشديدة، والنوع الثانى هو الانسكاب المتوسط، ويكون على شكل خط متصل من المواد البترولية: «فى النوع ده لازم السائق ياخد جنب الطريق قدر المستطاع»، والنوع الثالث والأخير هو حالة الانسكاب السريع، وهنا يتعين على السائق اتخاذ طريق آخر أو ترك السيارة والنجاة بنفسه: «لا يمكن تعويض قائدى المركبات ولكن يسهل تعويض السيارات لوجود التأمين الذى يكفله قانون المرور».

وعن أسباب تسريب تانك السيارات، يقول «عبدالقادر» إنه يحدث من «محبس» التانك ليس من الجسم المعدنى له، حيث يوجد طبقتان فى الخزان لمنع التسريب إلى جانب تقسيمه إلى أجزاء: «كل الحوادث بتنتج عن الإهمال، يعنى العنصر البشرى هو السبب».

يمسك بطرف الحديث الدكتور مجدى موسى صليب، وكيل أول وزارة القوى العاملة ومدير المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويقول إن هناك عدة اشتراطات وضعها قانون العمل لكل منشأة كى تمارس نشاطها وفقاً للنشاط الذى تقوم به، وعلى صاحب العمل أن يوفر طرق الأمان داخل بيئة العمل الخاصة به، وفى حالة فشله فى تطبيق تلك الاشتراطات يتم التفتيش عليه وربما قد يصل الأمر إلى سحب الرخصه: «ما يحدث ظاهرة وليس تكراراً ولا بد من مراقبة السائقين جيداً».

ويقول خالد رامى، خبير أمن صناعى، إن هناك شروطاً معينة لا بد أن يلتزم بها السائقون على رأسها كشف المخدرات: «فيه معايير دولية لا بد من الالتزام بها، وده لأننا عضو فى منظمة العمل الدولية، على ضوء ذلك وضعنا اشتراطات لا بد من الالتزام بها».