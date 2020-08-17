طرق التعامل الآمن في وقائع تسرب السولار والبنزين على الطريق

تسريب سولار من سيارة فنطاس على الطريق، حدث يتكرر على فترات متفاوتة ينتج عنه إغلاق للطريق وتحويل مسار السيارات ومنع وصول المارة إلى مكان الانسكاب لحمايتهم لحين يتمكن رجال الحماية المدنية من رفع آثار المواد المنسكبة وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كان آخرها اليوم.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأنَّ سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل "قطاع خاص"، في أثناء سيرها على الطريق الدائري تصادمت بـ"تنك" حمولتها بسيارة نقل محملة بالزلط، ما أدى إلى تسرب السولار على الطريق.

وانتقلت القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان البلاغ، وأعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، عن إغلاق الطريق الدائري القادم من المريوطية باتجاه التجمع، فكيف يتعامل رجال الحماية المدنية مع حوادث تسريب السولار وكل المواد البترولية على الطرق؛ لرفع آثارها وحماية المدنيين؟

كيف ترفع المواد البترولية المنسكبة على الطريق لحماية المدنيين؟

فور تلقي البلاغ يصل رجال الحماية المدنية إلى مكان التسريب ويتم أولا عمل كردون لمكان البلاغ وعمل سواتر لمنع وصول المترجلين أو قائدي المركبات إلى مكان تسرب المواد البترولية، ثم يجرى إبعاد أي مواد خطرة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث اشتعال بمسافة آمنة تصل إلى 50 مترا، حسب قول اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا.

في حال وجود سيارات مصطفة على جانبي الطريق أو بضاعة تابعة لأحد المتاجر يتم رفعها بالأوناش بالتعاون مع المرور، وحسب تصريحات اللواء ممدوح لـ"الوطن"، يجرى عمل عازل يحيط بمكان الانسكاب غالباً ما يكون من الرمل لمنع تسربه لأماكن أبعد.

وعن التعامل مع إزالة المادة المنسكبة على الأرض، أوضح مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا أنه في غالبية المواد البترولية يتم استخدام الفوم الصناعي، وهي مواد تستخدم كطبقة عازلة تمنع تسرب الأكسجين إلى المكان حتى لا يقع حريق ثم يسحب وتشفط المادة المنسكبة من على الطريق.

وفي حالة حدوث حريق بسبب انسكاب أي مادة بترولية على الطريق، يتم التعامل مع البلاغ بالمواد الرغوية، وهي مواد كيماوية خاصة بالإطفاء لتغطية المكان كله بتلك المادة الرغوية لحين انتهاء ألسنة اللهب والتأكد من برودة جسم التنك الخاص بالسيارة ووصوله لدرجة برودة مناسبة للتعامل معه بوسائل الإطفاء المناسبة له كالماء، بحسب قول اللواء ممدوح.

ونبه مدير الحماية المدنية السابق على المواطنين بتوخي الحذر في تلك الظروف، وعدم التدخين والابتعاد عن المكان والتعاون مع أجهزة الحماية المدنية؛ لرفع آثار المواد المنسكبة.