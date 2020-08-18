والد الطفل "يوسف": "والله ما أعرف القاتل ومفيش أي اختلاط به"

روى عبد الجواد ممدوح، والد الطفل "يوسف"، الذي قتل على يد طفل آخر، بعد هتك عرضه، بدورة مياه بالفيوم، قائلا: "احنا منعرفش القاتل ولا لينا صلة أو اختلاط به، اليوم ده كنا في السوق بنبيع شوية خضار، والولد كان معايا ومكملش ربع ساعة، خد مني فلوس وقالي هروح أشتري حاجة، غاب ربع ساعة لقيت الناس بيقولولي كلم الست بتاعتك".

وأضاف "ممدوح "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "لسة بنزل من التروسيكل بتاعي لقيت ولد عنده 12 سنة بيقولي ابنك اتوفى، روحت لقيت ابني مرمي في الحمام، حسبي الله ونعمة الوكيل".

وتابع: "قالولي متدخلش على ابنك إلا لما تيجي المباحث، وبشكر المحافظ ومأمور المباحث عشان قبضوا على الجاني في ظرف ساعتين، والحمد لله عندي أولاد تانيين".