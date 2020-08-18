كشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة يعتدى عليها في الإسكندرية

بدأت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، التحقيق في واقعة استغاثة سيدة وأطفالها في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعي محاولة بلطجية اقتحام شقتها بسيدي بشر شرقاً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وأطفالها يستغيثون بالشرطة أثناء ما وصفته بمحاولة بلطجية الاعتداء عليهم، متضمنا صراخ الأم وأطفالها.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، طالبت الأم في استغاثتها بإبلاغ النجدة، مشيرة إلى أنها تقيم بأبراج الوليد بشارع محمد نجيب بسيدي بشر.

وفي تحرك عاجل من ضابط قسم شرطة أول المنتزه، تبين أن الواقعة تتمثل في نزاع بين كل من "ش.ف" 33 عاما، و"أ.م" 53 عاما، مطلقات لنفس الزوج على الشقة محل الواقعة.

وبإحالة الواقعة لنيابة أول المنتزه، تبين من التحقيقات أن كل من السيدتين يمتلكان عقد ملكية للشقة محل النزاع محرر من طليقهما، واستعانت إحداهن بأبنائها وحاولت طرد ضرتها والاستحواذ على الشقة محل النزاع.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، باستدعاء الجيران وحارس العقار ومسئولي اتحاد الملاك لسؤالهم عن الحائز للشقة محل النزاع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.