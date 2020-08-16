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محمود مسلم

رئيس الإنجيلية من الإسكندرية "بعد العودة": تحديات كورونا لم تكن سهلة

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الوطن
11:30 م | الأحد 16 أغسطس 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا".

وتأتي زيارة اليوم للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

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