نيابة الجمرك تبدأ التحقيق في واقعة انهيار عقاري الإسكندرية بـ 5 قرارات

أصدر المستشار محمد أنور، رئيس نيابة الجمرك، 5 قرارات مهمة في واقعة انهيار عقارين بمنطقة بحري في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة بحري، للوقوف على أسباب حدوث الواقعة.

وتجرى النيابة التحقيقات تحت إشراف كل من المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية.

وتضمنت النيابة التحفظ على ملفات العقارين من الحي، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص العقارين والعقارات المجاورة، والتي باشرت عملها اليوم بعد حلف اليمين أمام النيابة.

وقررت النيابة استدعاء سكان العقارين ومسئولي الحي لسؤالهم حول الحادث، وسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثة السيدة التي توفيت في الانهيار.

وانهارت أجزاء من العقار رقم 14 بحارة الحشرات، المأهول بالسكان، والمكون من 4 طوابق، ظهر اليوم الأحد، على العقار رقم 16 الملاصق له، والمكون من طابقين، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين بينهم طفل.