كارجاس: الاهتمام بتحويل سيارات الميكروباص وتقديم عروض للملاك

قالت شركة كارجاس العاملة في جال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إنه يمكن تحويل جميع أنواع الميكروباص العاملة بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، وإنه يتم العمل حاليا على دراسات لتحويل الميكروباصات العاملة لديزل نظرا لتعقيدها.

وأضافت الشركة، أنها تمتلك أكبر تشكيلة من الأجهزة التي تناسب جميع أنواع الميكروباص، كما تمتلك كارجاس جميع أنواع الأسطوانات، التى تناسب أذواق ورغبات ملاك الميكروباص، سواء حجم 60 طويل، أو 40 رفيع أو تركب 2 أسطوانة 60 و40.

وأشارت إلى أنه يتم عمل دراسات على جميع أنواع الميكروباص، للاطمئنان على وضعها بالغاز الطبيعى، ومتابعتها بعد تحويلها، للتأكد من عملها وسلامتها.

ولفتت إلى أن التكلفة يتم تحديدها بعد اختيار جهاز الأسطوانات المناسب، والجهاز الأنسب لطبيعة عمل الميكروباص، كما يوجد عرض على الدفع الكاش، دفتر بونات غاز هدية بقيمة 700 جنيه، ويمكن التقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبدون فوائد، ويتم دفع أول قسط بعد شهر من التركيب، ويوجد أنظمة تقسيط أخرى تناسب الجميع.