رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد إمام يطرح بوسترات غير رسمية لـ"الملك"

كتب:

ياسمين محمود
03:52 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
محمد امام

محمد امام

طرح الفنان محمد إمام عبر إنستجرام، بوسترات ترويجية غير رسمية لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.

ونشر إمام، عدد من البوسترات غير الرسمية الترويجية للمسلسل، وعلق قائلا: "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور.. بإذن الله حاجة تليق بجمهور عظيم زيكم.. الملك رمضان 2021 إن شاء الله.. دعواتكم".

أعلن محمد إمام منذ أيام، خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك"، رغم رفضه لأكثر من سيناريو درامي بعد تقديمه مسلسل "هوجان".

وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. (الملك رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي".

 

اقرأ المزيد:

محمد إمام يخوض سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "الملك"

بالصور.. نجوم استقبلوا مواليد جديدة أبرزهم محمد إمام

محمد إمام ينعي نجل "أوس أوس": حزن ما بعده حزن

محمد إمام ناعيا حسن حسني: "تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله الصبر"