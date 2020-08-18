اقتصاديون عن تقليل حجم رغيق العيش: زيادة للموارد والمواطن لن يتأثر

أصدَرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش، لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز، من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتمّ زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

وبشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، حدد القرار الوزاري، سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيهاً للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تمّ تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهاً للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، علقت على هذا الشأن، قائلة إن تقليل حجم رغيف العيش سيكون له تأثير على المواطن وعلى الدولة.

وأضافت "الملاح" لـ"الوطن"، أن تقليل حجم رغيف العيش، سيتسبب في زيادة حاجة المواطن للعيش، حيث يرتفع عدد الأرغفة التي يحتاجها ما يرفع سقف الاكتفاء منه، وذلك لأنه سلعة ضرورية وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تاثير تقليل حجم رغيم العيش سيكون ضئيل على المواطن وعلى الدولة، خاصة مع ثبات سعره.

كما أوضح "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، أن تقليل حجة الرغيف سيؤدي بالتبعية إلى زيادة موارد الدولة، حيث إن تقليل الحجم يؤدي إلى ترشيد للدقيق والقمح، وهو ما يخلق فائض من القمح والدقيق يمكن تصديره والاستفادة بأمواله.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المواطن لن يتأثر كثيرًا بالنسب الضئيلة الذي سيفقدها من الرغيف، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة الرغيف بشكل كبير.