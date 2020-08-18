الطفل المعتدى عليه بأسوان: وضعني في العجان قاصدا قتلي.. ده مش هزار

فجر الطفل محمد مصطفى، المعتدى عليه، والمعروف إعلاميًا بطفل "العجان"، مفاجأة في واقعة الاعتداء عليه.

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه يعمل في الفرن منذ شهر، مضيفا أن ما حدث: "كنا قاعدين وشالني وحطني في العجان، وشغلها عليا وسابنى ومشى طلع برة".

وأضاف: "العمال سمعوني وجم طفوا العجان"، بعدما استغاث بهم، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب فعله ذلك، وأن ذلك لا ينفع أن يكون "هزار"، مشددًا أنه يقصد قتله بشكل مؤكد، لافتًا إلى أنه طالب ويدرس في المدرسة، ويعمل في الإجازة الصيفية لمساعدة أسرته.

وتابع: "العجانة فرمتني ولفت بيا"، لافتا إلى أنه أصيب بشلل كامل، ويتلقى العلاج الآن بالمستشفى، مضيفًا: "أنا عاوز أتعالج وأمشى على رجليا تانى، واللى غلط لازم يتحاسب، لأن دي مش أول مرة، حطني في الفرن قبل كده وشغله عليا".

ولم يتمالك الإعلامي وائل الإبراشي نفسه وقال: "ده النازيين ميعملوش كده.. يخرب بيته"، معتبرًا أن ذلك تجاوز الهمجية والعدوانية: "حطني في الفرن وشغله عليا وسابني وطلع وأنا فتحت الباب وجريت، واحنا شغالين في وردية بالليل الساعة 2 بالليل، وصاحب الفرن كان بيروح".

وقال خال محمد عبدالرازق، خال الطفل المعتدى عليه، إن أبن شقيقته متفوق فى الدارسة، ويعمل ليلاً من أجل مساعدة أسرته، كون والده متزوج من سيدة أخرى خلاف أمه، وتابع: "محمد فى الإعدادية، ومتفوق وحقق درجات عالية، لكن الجاني دمر مستقبله".