عميد طب أسوان: "طفل العجانة" يعاني من قطع كامل في الحبل الشوكي

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الطفل محمد مصطفى، الذى جرى وضعه في "عجانة فرن"، من قبل أحد الأشخاص، دخل المستشفى وهو في حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذي لحق به، موضحاً أنه كان سيدخل في غيبوبة لولا التدخل الطبي السريع.

وأضاف "الدهشوري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل في الحبل الشوكى وكسور في العظام العنقية، الأمر الذي أدى إلى شلل في اليدين والقدمين.

ولفت عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له، لن يكون هناك تحسن في الحالة على المستوى القريب.