"الجنح" تجدد حبس الإخواني المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل للمرة الثانية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الاثنين، تجديد حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الثانية في اتهامه بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام "رجب.ع " عامل، وعضو من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، بالتعدي جنسيًا على نجله، والذى يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

عقب التأكد من صحة البلاغ، وتقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، ووجد بحوزته هاتف محمول محمل عليه فيديو لإرهابي سابق تم اتهامه في القضية رقم (2015763)، لانضمامه لجماعة محظورة، يحتوي على مشاهد اعتداء جنسي على طفل آخر، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم (1935 - 1953 2020)، إداري قسم شرطة الشروق.