صور.. حوثي يقتنص طفلة "تبحث عن الماء" وشقيقها ينقذها بأعجوبة

في واقعة موجعة، استهدف قناص حوثي، أمس الاثنين، طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، في مدينة تعز اليمنية، أثناء رحلة بحث الطفلة عن الماء، قبل أن ينقذها شقيقها بأعجوبة، وسط نيران القناص.

ووفقًا لما نقلته "العربية"، فإن سكان محليين، سردوا تفاصيل الواقعة المؤلمة، حيث كانت الطفلة تحمل في يدها إناء فارغ في طريقها من لتعبئته بالماء في حي الروضة، قبل أن يطلق قناصا تابعا لميليشيا الحوثي، يتمركز في معسكر الأمن المركزي، الرصاص على الطفلة ليصيبها في رأسها.

وأشار الشهود، إلى أنه عندما سقطت الطفلة أرضا إثر إصابتها برصاصة القناص الحوثي، أسرع شقيقها لإنقاذها وسحبها وهو يزحف، خوفا من استهدافه برصاص القناص.

وأضاف السكان، أن القناص أطلق عدة رصاصات تجاه شقيقها محاولًا استهدافه هو الآخر، لكنه نجا بأعجوبة رغم كون المكان مكشوفًا أمام القناص.

ونقلت الطفلة رويدا إلى مستشفى الروضة للعلاج، وأفادت مصادر طبية، أن الطفلة خرجت من غرفة العمليات بعد خمس ساعات من جهود إنقاذ حياتها، ولا زالت في غرفة العناية المركزة وحالتها خطيرة كون الرصاصة اخترقت الجهة اليسرى من رأسها، بحسب "العربية".

وأثارت الصور التي وثقت الواقعة المروعة، تعاطف الكثيرين، حيث دشن البعض رسما كاركاتيريا للواقعة، وعن بطولة شقيقها الذي أنقذها، مطلقين على الفتاة لقب "طفلة الماء".

وعلق الإعلام اليمني معمر الإرياني على الواقعة قائلًا إنمشهد الطفل وهو يزحف على الإسفلت لإنقاذ شقيقته مؤلم، ويحكي وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتفاصيل حياة عشرات الآلاف من أطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم".