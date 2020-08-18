أستاذ أمراض صدرية يحذر من الأحضان تجنبا للإصابة بكورونا

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، من عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرا إلى أنَّ الوضع حاليًا في مصر أفضل مما سبق ومعظم الحالات أغلبها أصبحت خفيفة وفي تناقص، ولكن ليس معنى ذلك أن نخفف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وشدد "سالم"، في تصريحات له اليوم، على ضرورة الحذر واتخاذ إجراءات سبل الوقاية، والالتزام بطرق مكافحة العدوى الثلاثة، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة الجراحية والتأكّد من سلامتها، وغسل اليدين بالصابون لمدة 25 ثانية، والالتزام بمسافة متر ونصف بين المواطنين.

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، بتجنب التجمعات المزدحمة فضلا عن التواجد في أماكن بها تهوية جيدة، وعدم المصافحة بالأيدي والأحضان "البوس" بين المواطنين حتى لا نسهل عملية نقل العدوى كي تمر هذه المرحلة بسلام.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، أكّد ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخي في الالتزام بها، للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية، وسعياً لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة دخول المدارس والجامعات.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إلى أنَّه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتمّ إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، منوها إلى أنَّه تمّ وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح "عبدالغفار"، أنَّ القرارات شملت على تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثان وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالًا جديدة.

كما لفت وزير التعليم العالي إلى اتخاذ قرار في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعودة العمل تدريجياً لقائمة العمليات المختلفة في المستشفيات الجامعية، وكذا عودة العيادات