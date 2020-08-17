أشرف الفقي: القول إن شراسة فيروس كورونا قلت "كلام غير علمي"

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية، إن فيروس كورونا لم يختفِ، كما أن شراسته لم تقل، بدليل الأرقام المستجدة بالأمس على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تقييم الموجة الثانية للفيروس يكون في كل دولة على حدة، موضحًا أن الفئة العمرية الأقل من 25 سنة تزيد فيها الإصابات على مستوى العالم بشكل مطرد مقارنة ببداية الأزمة.

وتابع: "القول إن شراسة كورونا قلت كلام غير علمي، وهناك بعض البروتوكولات الطبية لتخفيف وطأة الأعراض".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، بلغ 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة جرى شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.