وزير التعليم العالي يفتتح مركز طه حسين في الإسكندرية بالفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، بتقنية الفيديو كونفرنس، "مركز طه حسين" لخدمة الطلاب ذو الإعاقة.

وأكد الدكتور الكردي، أن الجامعة حريصة على تقديم الخدمات التعليمية وتوفير الأنشطة المختلفة لأبنائها من ذوي الإعاقة واستيعاب قدراتهم الخاصة.

وجاء الافتتاح بالتعاون مع مؤسسة أمدايست ومؤسسة حلم للتعليم المتخصصة في سبل وسياسات التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة والاستشارات، وتطوير الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلاب، إيماناً منها بحقهم في التعليم ودمجهم ليكونوا جزء فعال في المجتمع.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن المركز يقوم بتقديم الخدمات التعليمية لكافة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتوفير كل ما يلزم من التقنيات الحديثة في هذا الشأن والعمل على رفع كفائتهم لكي يكونوا مستعدين للتعامل مع المجتمع الخارجي ومؤهلين لسوق العمل، ولفت إلى أن المركز يسعى دائما إلى تطوير مستوى مقدمي الخدمة بالمركز واستخدام التكنولوجيا في التعليم مع هؤلاء الطلاب.

وأضاف أن خدمات المركز لا تقتصر فقط على الخدمات التعليمية بل تمتد لتشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافة، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المختلفة لتفجير طاقة هؤلاء الفئات من الشباب المصري الواعد.