إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا، متمنيًا له الشفاء السريع.

وقال ميشوستين، اليوم، "إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد ويتلقى العلاج اللازم الآن في موسكو"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن بعض الصحفيين من المجموعة الصحفية الحكومية، الذين كان من المفترض أن يرافقوا ميشوستين في رحلته إلى الشرق الأقصى، أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، تمّ عزل العديد من المراسلين ونقلهم إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ، تحت إشراف الأطباء.

وفي بلاجوفيشينسك، ثبتت إصابة العديد من العاملين في وسائل الإعلام وتم عزلهم وإرسالهم إلى العاصمة.

في 13 أغسطس، أعلن عن إصابة المفوض الرئاسي في الشرق الأقصى يوري تروتنيف بـ"كوفيد -19".

وكان ميشوستين نفسه، قد أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد في الربيع، وأعلن عن إصابته في 30 أبريل، وفي 19 مايو عاد إلى العمل بدوام كامل.