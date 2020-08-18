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محمود مسلم

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين

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أ ش أ
10:10 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و438 ألفًا و325 حالة، وذلك عقب تسجيل 35 ألفًا و112 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أنَّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 170 ألفًا و497 حالة، وذلك عقب تسجيل 445 حالة وفاة جديدة.

 

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