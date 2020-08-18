إصابة 3 في مشاجرة بالرصاص بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بينهم 2 مصابين بطلقات نارية إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم القبض على طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية دائرة المركز، إنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "محمد.ح.ا" 28 عاما عامل مصاباً بكدمه بالذراع الأيسر، "معتز.ز.ح" 18 عاما عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان "نصر الدين.م.ع" 37 عاما عامل مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب واتهم الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.