قرقاش: معاهدة السلام مع إسرائيل تحول استراتيجي إيجابي للعرب

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل "تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب".

وقال قرقاش، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن "المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديدا على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيدا".

واختتم قرقاش بالقول إن "الخطوة الإماراتية الجريئة حركت المياه الساكنة، فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية، ومن هنا، فإن المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام وستحمل في ثناياها تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب".