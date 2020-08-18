الغد: سنخوض انتخابات النواب مع التحالف الانتخابي للأحزاب

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب منذ فترة ويعمل في الوقت الراهن على تدريب وتأهيل كوادره وقياداته في مختلف المحافظات ليكون جاهز لخوض هذه الانتخابات التي ستجرى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ بفترة قصيرة.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب بدأ في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب من مختلف المحافظات وسنخوض هذه الانتخابات من خلال مرشحين من الشباب والمرأة لهم ثقل برلماني وسياسي كبير يستطيعون أن يكونوا إضافة للمنظومة التشريعية المقبلة.

وتابع أن الحزب يعمل للإعداد لهذه الانتخابات من خلال خطة تهدف لحصد أكبر عدد من المقاعد سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، مؤكدا أن الحزب مستمر في التحالف الانتخابي للأحزاب وسيخوض انتخابات مجلس النواب من خلاله مع القوى السياسية الأخرى.