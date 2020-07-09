موسى مصطفى: عندنا 13 عضوا لديهم رغبة في الترشح لـ"الشيوخ"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن حزب مستقبل وطن يواصل اجتماعاته بشكل يومي، مع الأحزاب السياسية لاستكمال تشكيل التحالف الانتخابي الذي سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ أولا، مشيرا إلى أن الأحزاب المستقر عليها في التحالف حتى الآن هي مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، وحماة الوطن، والحركة الوطنية المصرية، إضافة إلى حزب الغد.

وأضاف" موسى" لـ"الوطن"، أنه يجرى في إطار المشاورات كذلك الاتفاق على عدد المقاعد التي ستخصص لكل حزب داخل القوائم الانتخابية الموحدة للشيوخ، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا، موضحا أن حزبه لديه 13 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ يرغبون في خوض الانتخابات، إلا أنه لا يعلم الأعداد التي سيتم اختيارها منهم ضمن القوائم.