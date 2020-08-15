تأجيل دعوى لوقف عمومية حزب الغد وتعيين موسى مصطفى رئيسا له

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كلا من نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

وقال "الديب" في دعواه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 21/5/2020، وأصدرت قرارها في 7 يونيو 2020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعا لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 28 إبريل 2020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.

وتابع الديب، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وأن انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 9/6 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.

وأضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لأنه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.