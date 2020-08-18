قائد أمريكي: واشنطن تساعد في إعادة تأهيل القاعدة البحرية في مرفأ بيروت

أكد قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال جون أكويلينو، أن الولايات المتحدة ستلبي طلب الجيش اللبناني في المساعدة لتأهيل القاعدة البحرية في مرفأ بيروت.

وقال "أكويلينو"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن القيادة المركزية لم تكن على علم بالمواد الخطرة في مرفأ بيروت.