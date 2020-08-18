قائد أمريكي: واشنطن تساعد في إعادة تأهيل القاعدة البحرية في مرفأ بيروت
أكويلينو: القيادة الأمريكية لم تكن على علم بالمواد الخطرة في المرفأ
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أ ش أ
10:32 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مرفأ بيروت
أكد قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال جون أكويلينو، أن الولايات المتحدة ستلبي طلب الجيش اللبناني في المساعدة لتأهيل القاعدة البحرية في مرفأ بيروت.
وقال "أكويلينو"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن القيادة المركزية لم تكن على علم بالمواد الخطرة في مرفأ بيروت.