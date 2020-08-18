العثور على جثة سيدة داخل منزلها في بورسعيد.. والتحريات: "مشنوقة"

عثر الأهالي، اليوم، على جثة لسيدة أربعينية داخل منزلها في مساكن الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد وجود حالة إغماء لسيدة، وعندما توجهت السيارة لمناظرة الحالة تبين أنها متوفية مع وجود شبهة جنائية.

وجرى استدعاء الشرطة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين خلال المعاينة وجود علامات حول العنقوتبين، وتبين من التحريات إنها "رشا.ح.ال"، 41 سنة.

وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة.