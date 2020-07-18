أهلها رفضوه لأنه سواق "توك توك".. "علي" شنق نفسه عشان حبيبته "نور"

"جثة شاب عشريني معلقة في مشنقة أعلى عقار مكون من 3 طوابق في مصر القديمة، يرتدي ملابسه كاملة وبجانبه ورقة مكتوب عليها هموت عشان خاطرك يا نور"، ذلك المشهد الذي رصدته معاينة فريق البحث الجنائي في مصر القديمة، بعد ورود بلاغ بانتحار شاب.

معاينة المباحث انتهت إلى أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية وأنه ناتجا عن انتحار الشاب "علي. م" 18عاما، حزنا على عدم إتمام خطبته بفتاة تربطها به قصة حب تدعى" نور"، بحسب مصدر أمني شرح تفاصيل الواقعة بقوله أن أسرة الفتاة رفضت الموافقة على الخطوبة بسبب عمل الشاب على "توكتوك" وأنه ليس له أي دخل ثابت يستطيع من خلاله الإنفاق على أسرته في المستقبل.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفي لبيان أسباب وفاته رسميا، وكلفت الطب بموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن جثمان الشاب وتسليمه لأسرته.

واستدعت النيابة أسرة الشاب والجيران لسؤالهم حول الواقعة، وتبين من معاينة النيابة أن المتوفي شاب في أول العقد الثاني لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.