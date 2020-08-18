مهلة أسبوعا لسداد 25% قيمة التصالح في مخالفات البناء في دهب

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، منح المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، أسبوعًا لدفع القسط الأول من قيمة المخالفات.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن التصالح مع حالات مخالفات البناء تجري وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وعلى جميع المواطنين المتقدمين بملفات التصالح التوجه لمقر الوحدة المحلية بالمدينة، لسداد قيمة 25% من قيمة المخالفة في موعد أقصاه أسبوع فقط بداية من اليوم.

وأكد رئيس المدينة أنه في حالة عدم سداد المواطن لقيمة 25% خلال الموعد المحدد، سيعتبر غير جاد في رغبة التصالح، وسيجري تنفيذ القانون على جميع الحالات المخالفة بكل حزم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تقدمت بملفات التصالح بالمدينة بلغ 35 ملفا، بالإضافة إلى أنه يوجد عدد كبير يستكمل الملفات استعدادًا لتقديمها.