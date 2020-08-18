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أفغانستان تعلن توقف عملية الإفراج عن سجناء طالبان

السلطات الأفغانية أطلقت سراح 80 من أصل 400 سجين تابعين لطالبان

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أ ش أ
10:51 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عناصر حركة طالبان

عناصر حركة طالبان

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان، توقف عملية الإفراج عن سجناء طالبان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي، صديق صديقي، في مؤتمر صحفي، إن عملية إطلاق سراح سجناء طالبان توقفت، إذ لم تطلق الأخيرة سراح أسرى الحكومة الأفغانية بعد، موضحا أنه إذا أكملت طالبان الإفراج عن سجناء الحكومة الأسرى، فلن تكون هناك عقبة أمام المحادثات الأفغانية الداخلية.

ومن ناحية أخرى، أعربت العديد من الدول الأعضاء بالناتو، عن مخاوفهم من إطلاق سراح عناصر طالبان الذين شاركوا في قتل مواطنيهم في أفغانستان، حيث أعربت فرنسا وأستراليا حتى الآن عن مخاوفهما للحكومة الأفغانية، قائلة إن المحتجزين قتلوا بعضا من رعاياهما ويجب عدم إطلاق سراحهم.

يذكر أن السلطات الأفغانية كانت قد أطلقت سراح 80 سجينا من أصل 400 سجين متبقين من طالبان حتى الآن؛ وفقا لما أعلنته الحكومة الأفغانية، ويأتي ذلك بعد قرار "اللويا جيرغا" مجلس ممثلي القبائل الأفغانية وتوقيع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مرسوما بالإفراج عن 400 سجين من طالبان.

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